Sospensione erogazione idrica a C.da Ramiera, C.da Pietrabianca e zone limitrofe del Comune di S. Potito Ultra

L’Alto Calore, con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito, rende noto che, causa intervento indifferibile su rete idrica alla loc. Ramiera, l’erogazione idrica a servizio delle località: C.da Ramiera, C.da Pietrabianca e zone limitrofe del Comune di S. Potito Ultra è sospesa.

I lavori sono in corso; potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio.

