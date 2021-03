Nessuna persona è rimasta coinvolta

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 05’30 di oggi 26 marzo, sono intervenuti ad Altavilla Irpinia in via Padre Crescitelli, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente ed è stata messa in sicurezza l’area. Danni ad un altro veicolo parcheggiato nei pressi e ai vetri di un palazzo limitrofo.

