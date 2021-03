La nota del Comando della Polizia Municipale di Avellino

A seguito dell’emanazione delle “Linee Guida sulla Regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019, il Comune di Avellino, pur essendo la nuova normativa riferita soltanto alle zone a traffico limitato di nuova realizzazione, ha inteso tuttavia adeguare, proprio a maggior tutela dei cittadini e degli utenti della strada, la segnaletica in questione, ferma restando la legittimità della segnaletica preesistente, per come riconosciuta da molteplici pronunce dei Giudici di Pace di Avellino e della Prefettura di Avellino.

A fare, comunque, definitiva chiarezza è intervenuto il MIT, dapprima con parere prot. 972 del 3 febbraio 2021, espresso su richiesta dello stesso Comune di Avellino, sia, da ultimo, con nota prot. 2337 del 18 marzo 2021, nella quale si esprime in maniera definitiva sulla regolarità e sulla efficacia della segnaletica: “ stante quanto sopra e visto che la materia non si presta a nuove e diverse interpretazione da parte dello scrivente ufficio, si esprime il vivo auspicio che la S.V. (avv. Massimo Passaro) voglia essere così cortese da astenersi dalla richiesta di ulteriori pareri sul medesimo argomento”.

Ricordiamo che Il progetto delle Ztl, prevede il controllo costante degli accessi nella zona a traffico limitato attraverso un sistema di telecamere che registrano le targhe dei mezzi in entrata e in uscita e lo stesso rappresenta anche un utilissimo strumento di prevenzione e di repressione, più volte utilizzato anche per indagini di polizia giudiziaria. Cogliamo l’occasione per ricordare, altresì, a tutti coloro i quali ne hanno diritto, che possono iscriversi alla cosiddetta white list ( evitando per chi ne ha titolo , di ricevere a casa una multa se si entra nella zona a traffico limitato). Per informazioni è possibile scrivere una e-mail a: pm.ztl@comune.avellino.it oppure rivolgersi al comando di polizia municipale e chiedere informazioni al numero 0825/1646400.