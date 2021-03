Vaccinazioni in Campania: Via alle adesioni per gli over 70

Attivo anche il portale online per poter scaricare l'attestato di vaccinazione

È finalmente attiva la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età.

Il link è il seguente:

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

La procedura di registrazione è particolarmente semplice: occorre inserire codice fiscale e numero di tessera sanitaria nella prima schermata e, una volta inseriti i dati richiesti, il sistema provvede automaticamente a verificare se l’interessato rientri nella categoria ammessa.

L’Unità di Crisi regionale precisa che il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, arriva tramite sms entro qualche ora, compatibilmente con l’elevato numero di richieste (le risposte in automatico vengono smistate e subiscono rallentamenti inevitabili) e va digitato entro 48 ore dall’arrivo.

L’adesione alla campagna vaccinale si ritiene validata sin dalla compilazione del modulo nella piattaforma regionale, indipendentemente dalla ricezione del codice; la procedura viene quindi completata con l’sms, anche nelle ore successive, ai fini della conferma del numero di telefono indispensabile alla convocazione per il vaccino.

La piattaforma è attiva dopo da ieri ma ha già registrato oltre 50mila adesioni.

Ma c’è un’altra importante novità: Sempre da oggi è possibile visionare e stampare l’attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino