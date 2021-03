Serino – Sorpreso con un coltello a serramanico in auto: 30enne denunciato

Il giovane è ritenuto responsabile del reato di "Porto di armi od oggetti atti ad offendere"

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere.

Nell’ambito di tali servizi, a Serino, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un’autovettura guidata da un giovane del posto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e, all’esito della perquisizione, hanno rinvenuto un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto.

Per il trentenne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile del reato di Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.