Sono stati inoltre sequestrati beni del valore di 3 milioni di euro

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno proceduto al controllo di un colorificio di Sperone.

Nello specifico, i Carabinieri hanno accertato che la produzione di vernici e solventi veniva effettuata in assenza delle necessarie autorizzazioni nonché in mancanza dell’iscrizione sia allo Sportello Unico per le Attività Produttive sia alla Camera di Commercio.

Le verifiche hanno consentito di riscontrare il deposito di vernici e solventi (una grande quantità dei quali riportava il pittogramma che li individua come prodotti infiammabili) per il quale non era stata richiesta la conformità antincendio.

Alla luce delle evidenze emerse, riscontrandosi illeceità nella gestione dei rifiuti, nell’immissione in atmosfera nonché nella produzione e commercializzazione dei prodotti, l’immobile è stato sottoposto a sequestro unitamente a circa 60mila confezioni di prodotti finiti (valore complessivo di circa 3 milioni di euro).

A carico dell’amministratore unico dell’opificio è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.