Regione Campania: didattica in presenza sospesa fino al 14 marzo

Ancora DAD per tutte le scuole di ogni ordine e grado e Università dal 1° marzo al 14 marzo

Come già anticipato nel corso della consueta diretta del venerdì pomeriggio, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in considerazione del notevole aumento di contagi, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Più precisamente, la nuova ordinanza n. 6 prevede, per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per le Università dal 1° marzo al 14 marzo la sospensione della didattica in presenza consentendola comunque per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

Si specifica, inoltre, che è in ogni caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza e si raccomanda, infine, di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile.

Clicca qui per l’ordinanza.