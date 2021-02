Consueto punto stampa del Governatore su scuola, vaccini e aumento dei contagi

Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione sull’andamento dell’emergenza coronavirus, sulla questione scuole, sull’assenza di vaccini e sul crescente aumento di positivi.

De Luca si è subito dedicato ad una riflessione circa l’attuale situazione emergenziale e sull’inevitabile aumento di contagi che trova una sua causa proprio nell’assenza di un preciso percorso da seguire e rispettare: «Nelle scorse settimane in Italia c’è stato un grande ed irresponsabile vuoto. Non c’è stato il controllo del Paese. Non si può immaginare di affrontare l’epidemia senza un piano specifico di impegno di 200mila donne e uomini delle Forze dell’ordine, delle Forze armate e della Polizia municipale impegnati specificamente sull’obiettivo della battaglia contro il Covid. A cosa valgono le ordinanze se poi il Paese è abbandonato a se stesso in cui nessuno controlla? La fiammata di contagio che registriamo oggi è la conseguenza di un Paese abbandonato a se stesso. Al nuovo Governo diciamo che senza un Piano di Sicurezza e Controllo sarà tutto inutile o per lo meno diciamo che il calvario sarà prolungato di mesi e mesi».

E sulla questione vaccini, la problematica è sempre la stessa: carenza di dosi e tempi troppo lenti: «Abbiamo ricevuto 64mila dosi in meno rispetto al Lazio che ha la nostra stessa popolazione, 26 dosi in meno rispetto all’Emilia Romagna che ha meno abitanti rispetto a noi. Si è aperta la discussione negli ultimi giorni su come fare fronte alla carenza di vaccini. Le responsabilità sono dell’Unione Europea, delle case produttrici e del nostro Governo, sta di fatto che i vaccini non arrivano. Con queste forniture andremo alle calende greche. Mi auguro che il Governo acceleri».

Intanto il virus non aspetta, i contagi aumentano in via esponenziale e il Governatore ne è ben consapevole: «In Campania abbiamo più di 2000 positivi al giorno ed è il risultato dei rilassamenti avuti nelle scorse settimane. Era prevedibile e inevitabile. In Italia, abbiamo seguito la logica del mezzo-mezzo, quella dell’apri-chiudi. Non è quella migliore. E’ preferibile avere una chiusura totale più lunga con l’obiettivo di aprire tutto una volta e per sempre».

La vera novità però riguarda le scuole. Il governatore ha infatti preannunciato l’imminente emanazione di una nuova ordinanza che disporrà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Campania: «Da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Abbiamo registrato casi di variante inglese nelle scuole. Penso che non bisogna attendere altro per prendere questa decisione e anche perché dobbiamo completare la vaccinazione di tutto il personale scolastico che ringrazio per il lavoro straordinario svolto in questi mesi e in queste settimane per la capacità, la pazienza e la professionalità dimostrata».

Sempre in merito alla campagna vaccinale, De Luca ha precisato: «Per marzo potremmo aver vaccinato tutto il personale scolastico, contemporaneamente stiamo vaccinando gli over 80 e ringrazio il lavoro gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro eccellente. Dobbiamo arrivare alle Forze Armate, ma soprattutto alle fasce deboli. Ma non ci sono i vaccini. Per questo motivo stiamo lavorando per cercare di approvvigionarci di vaccini anche all’estero. Forse ci saranno novità la prossima settimana».

Altra problematica inevitabilmente legata al Covid è la conversione di interi reparti ordinari che vengono destinati ai pazienti Covid per garantire sufficienti posti in terapia intensiva.

«Non si muore solo di Covid» – così ha dichiarato De Luca, aggiungendo – «L’Istituto dei tumori Pascale darà il via, da marzo, alla teleassistenza per i pazienti oncologici. Sarà possibile fare tele-visite, evitando che i pazienti più fragili debbano andare in ospedale, potendo invece essere visitata anche in via telematica sulla base delle valutazioni dei medici».

E, infine, l’appello ai cittadini: «Ci attendono settimane difficili, dobbiamo lavorare per bloccare la crescita dei contagi. Ci sono più di 2mila positivi al giorno e questa è una condizione che non possiamo reggere: non sono tollerate lamentazioni o superficialità» – così Vincenzo De Luca ha chiuso la sua videodiretta.