Il ricordo dell'Ambasciatore italiano e del Carabiniere vittime dell'agguato in Congo

Fiori e biglietti davanti alle Caserme per l’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e per il Carabiniere di scorta Vito Iacovacci, rapiti e uccisi con l’autista congolese ieri mattina a Kibumba.

Anche in Irpinia i cittadini si sono stretti all’Arma: tanti fiori e messaggi di solidarietà come segno di vicinanza delle comunità locali.