Coronavirus: scuole chiuse a Mercogliano

Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 1 marzo

Il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, alla luce del notevole incremento del trend dei contagi in questi giorni registrati sul territorio in ambito scolastico e al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto a livello locale, ha disposto la temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, da intendersi incluse le scuole dell’infanzia e gli asili nido, da domani 22 febbraio fino al 1 marzo.

Nelle more, le attività scolastiche possono essere assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza e si precisa inoltre che per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, lo svolgimento in presenza è comunque, in via eccezionale, consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Clicca qui per l’ordinanza.