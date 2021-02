Si è chiuso ufficialmente il Bando per la selezione di 55.793 operatori volontari per il Servizio Civile Universale

Avellino – Un grande successo per l’Agenzia Agorà che ha ricevuto circa 1.200 candidature di giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti interessati a essere coinvolti nella realizzazione dei 35 progetti finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Numeri importanti che si tramuteranno in una grande opportunità di crescita per i 590 giovani che saranno avviati in servizio in n. 8 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L’Agenzia Agorà non potrà avviare in servizio tutti i giovani che l’hanno scelta poiché le domande sono più del doppio dei posti disponibili.

L’auspicio, naturalmente, è scegliere i più meritevoli e incoraggiare gli altri a riprovarci con più passione, affinché tutti possano costruirsi un futuro migliore. Tanti numeri dimostrano, sempre di più, la voglia e l’entusiasmo dei giovani di rendersi protagonisti del cambiamento della realtà sociale, soprattutto alla luce del delicato periodo storico che stiamo vivendo a causa della Pandemia a Covid-19.