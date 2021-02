In soccorso i Vigili del Fuoco

Mercogliano – I vigili del Fuoco di Avellino, dopo le ore 12’00 di oggi 13 febbraio sono intervenuti nella zona di Montevergine per soccorrere quattro ragazzi e un cane rimasti bloccati in auto nei pressi di campo Maggiore. Per poterli raggiungere si è reso necessario intervenire con il gatto delle nevi.

La squadra dei Vigili del Fuoco, una volta raggiunti i ragazzi di cui tre di Avellino e uno di Pietrastornina ed essersi sincerata delle loro buone condizioni di salute, li ha riportati presso il piazzale del Santuario da dove sono stati accompagnati al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino in attesa di essere raggiunti dai loro parenti.