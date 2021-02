Il sindaco ha effettuato un sopralluogo al Campo Coni; via alle vaccinazioni per gli over80 nella settimana del 15 febbraio

Questa mattina, il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, come già annunciato nella precedente diretta Facebook, si è recato personalmente insieme ai funzionari dell’Asl per effettuare un sopralluogo presso la tendo-struttura del Campo Coni, in via Tagliamento al fine di ultimare tutti gli atti organizzativi per l’avvio delle vaccinazioni agli ultra 80enni.

È, difatti, proprio questo il luogo scelto per la seconda fase della campagna di vaccinazione ad Avellino. Si partirà dalla popolazione ultra 80enne per poi arrivare a coprire, gradualmente e soprattutto in base alla disponibilità di dosi, tutte le altre fasce.

«Contiamo di partire nella settimana che prende il via il prossimo 15 febbraio. Questa è una bella notizia per tutta la nostra comunità. Si comincerà dagli over 80 ma auspichiamo che, in breve tempo, si possa effettuare la vaccinazione a tutta la comunità» – queste le dichiarazioni del sindaco al termine della visita in un video-post su Facebook.

Festa ha altresì preannunciato che le scuole secondarie di secondo grado rimarranno ancora chiuse e continueranno le loro attività a distanza per almeno un’altra settimana: «E’ mia intenzione posticipare di almeno una settimana la ripresa in presenza delle lezioni per le scuole superiori. In questo momento, non ravvedo le garanzie per la sicurezza della salute pubblica della mia comunità e quindi le lezioni continueranno con la DAD».