Sul posto i Vigili del Fuoco di Avellino

Lacedonia - I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 16’30 di oggi primo febbraio, hanno ultimato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’abitazione andata a fuoco a Lacedonia in via Vittorio Emanuele III.

Oltre all’appartamento interessato dalle fiamme dichiarato inagibile per i gravi danni riportati, a scopo precauzionale sono state allontanate altre due famiglie che hanno trovato alloggio da loro parenti.

La donna e il piccolo nipote presenti al momento dell’incendio, sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, ed oltre una comprensibile paura non hanno riportato conseguenze.