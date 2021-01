Speranza: prorogato il blocco del voli dal Brasile

Confermato il divieto di ingresso in Italia per chi negli ultimi 14 giorni è soggiornato o transitato in Brasile

Le mutazioni del Covid-19 continuano a preoccupare anche l'Italia. Dopo le due varianti, quella inglese e quella sudafricana, comincia adesso a diffondersi una terza variante, quella sorta in Brasile, che sta determinando un vertiginoso aumento di contagi. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con nuova ordinanza del 30 gennaio 2021 proroga tutte le misure già in vigore e previste dal precedente provvedimento. Difatti è confermata l'interdizione del traffico aereo dal Brasile e sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. Decisione già annunciata su Facebook in cui il Ministro ha spiegato: «Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Manteniamo l'approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid». Clicca qui per l'ordinanza.

Source: www.irpinia24.it