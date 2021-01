Scuole Avellino: prorogata la sospensione delle lezioni in presenza nelle superiori

Le superiori non tornano in classe lunedì; ancora in DAD fino al 6 febbraio

Non si torna in classe lunedì, anzi slittano di circa una settimana le lezioni in presenza nelle scuole superiori della provincia.

Più precisamente, con la nuova ordinanza n. 107 del 30 gennaio 2021, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha prorogato la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle superiori pubbliche e paritarie di Avellino dal 1 febbraio al 6 febbraio 2021 compreso.

Decisione già annunciata precedentemente in una diretta Facebook in cui il sindaco ha spiegato: “Insieme all’assessore Giacobbe abbiamo lavorato all’ordinanza in cui posticipo la ripresa delle lezioni in presenze per gli istituti superiori di Avellino di una settimana. Circa il 70% degli studenti che frequentano qui le scuole proviene da altri comuni della nostra provincia. Quindi, prima di far riprendere le attività in presenza, riteniamo opportuno effettuare uno screening a tutto il personale docente, ATA e agli studenti. Stiamo facendo un lavoro che non possiamo mettere a rischio. Farò riprendere le lezioni in presenza quando avrò la garanzia della massima sicurezza per tutta la comunità e per tutti gli studenti”.

Clicca qui per l’ordinanza.