La Campania è ancora gialla

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove Ordinanze che saranno in vigore dal 1* febbraio e che, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia, colloca alcune regioni in una diversa e più favorevole fascia di rischio modificando ancora una volta i colori dello stivale in base al livello di criticità.

Il primo provvedimento classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Con la seconda ordinanza passano da area rossa ad area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, mentre si confermano sempre in area arancione Puglia e Umbria.

Nessuna regione è collocata in zona rossa.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 1° febbraio:

- area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

- area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.

- area rossa: nessuna Regione.

Ordinanza per le Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

Ordinanza per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto