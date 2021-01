Minicozzi: "Rappresentiamo oltre 2.000 soci tra Campania e Molise"

Rilanciare la zootecnia della Campania puntando sul benessere degli animali e sulla salvaguardia della biodiversità. E’ stato il tema al centro dell’incontro tra l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo e i vertici dell’Associazione Allevatori Campania Molise, rappresentata dal presidente Davide Minicozzi, dalla vicepresidente Catia Gravina e dal direttore generale Augusto Calbi. L’ARACM conta attualmente oltre duemila associati.