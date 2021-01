Avellino – Raccolta firme per legge di iniziativa popolare

Attivi punti di raccolta firme per norme contro la propaganda, la diffusione di messaggi e la vendita di oggetti inneggianti a fascismo

Avellino - Nella settimana in cui ricade la Giornata della Memoria anche ad Avellino si attivano punti di raccolta per firmare per la legge di iniziativa popolare sulle norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi e la vendita di oggetti inneggianti a fascismo.

Avellino Prende Parte, insieme all’Arci provinciale, all’Associazione Avionica, alla CGIL/SPI CGIL e all’Anpi aderiscono all’iniziativa promossa dal Sindaco di Sant’Anna di Stazzema comune simbolo della barbarie nazifascista.

“Da anni assistiamo impassibili al proliferare dell’esposizione ovunque, di simboli che richiamano a fascismo e nazismo, frutto di anni di sottovalutazione del fenomeno del ritorno di queste ideologie che mai come oggi sono pericolose – afferma Maurizio Verona sindaco e presidente del comitato promotore nella relazione introduttiva alla proposta – Il ‘Rapporto Italia 2020′ dell’Eurispes ci dice che dal 2004 ad oggi è aumentato il numero di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il 15,6%, mentre sono in aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la portata della Shoah dall’11,1% al 16,1%. Inoltre, secondo l’indagine, riscuote nel campione un “discreto consenso” l’affermazione secondo cui “Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio” (19,8%). In compenso secondo la maggioranza degli italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%)”

“Con questa iniziativa facilitiamo la raccolta firme anche nella nostra città mettendo a disposizione dei cittadini diversi punti dove è possibile sottoscrivere la proposta di legge popolare – afferma Francesco Iandolo consigliere comunale del gruppo Avellino Prende Parte – È necessario oggi più che mai ripartire dai valori democratici della nostra Costituzione e da un impegno maggiore nel contrasto dell’ideologia fascista e antisemita”

Per tutti i residenti ad Avellino sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare presso

SEDE ARCI AVELLINO c/o Provveditorato agli Studi Via G. Marotta 14

dal LUNEDI al VENERDI dalle 9.00 alle 19.00

AULA STUDIO ASS. AVIONICA c/o Casina del Principe – Corso Umberto

LUNEDI | MERCOLEDI | VENERDI dalle 14:00 alle 18:00 e MARTEDI | GIOVEDI dalle 09:00 alle 18:00

SEDE SPI CGIL – Viale Italia 40

dal LUNEDI al VENERDI dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Sarà possibile richiedere moduli per organizzare la raccolta firme in altri luoghi scrivendo a francesco.iandolo@comune.avellino.it

Per i residenti negli altri comuni sarà possibile firmare presso gli uffici anagrafe.