Nuovo stop al cantiere

Altro stop per il cantiere dell’Autostazione di Avellino. La sospensione dei lavori, decisa dall’Amministratore Unico di Air Spa, Anthony Acconcia, fa seguito alla nuova interdittiva antimafia che ha interessato la CO.GE.PA. costruzioni, società con sede legale a Napoli e aggiudicataria dei lavori di completamento per la rimodulazione funzionale e distributiva dell’Autostazione di Avellino.

Il provvedimento della Prefettura di Napoli risale al 21 dicembre 2020.CO.GE.PA. ha informato Air Spa solo lo scorso 19 gennaio 2021, annunciando contestualmente di aver presentato ricorso al Tribunale Amministrativo.

Nella stessa giornata Air Spa ha avviato le procedure per la sospensione di lavori, atteso il rigetto per la società appaltatrice della iscrizione alla white list. Uguale provvedimento aveva già visto destinataria la CO.GE.PA. ad ottobre 2020, con conseguente sospensione dei lavori dal 16/10/2020 al 20/11/2020, data in cui Air Spa aveva riconsegnato il cantiere dell’Autostazione di Avellino alla società appaltatrice a seguito della sospensiva del TAR.