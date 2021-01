All'interno della casa si trovava una sola persona che ha fatto in tempo a mettersi in salvo

Volturara Irpina – Oggi 27 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato una serie di interventi di soccorso di cui due particolarmente rilevanti. Il primo effettuato in mattinata per l’incendio di una abitazione in via Alessandro Di Meo a Volturara Irpina.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Montella con un’autobotte dalla sede centrale. I Vigili del Fuoco hanno prontamente spento le fiamme limitando i danni ad una sola stanza dell’appartamento. Al momento dell’incendio una sola persona si trovava all’interno della casa che ha fatto in tempo a mettersi in salvo.