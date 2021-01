Incidente mortale ad Avellino: Debora muore a 17 anni

La giovane vittima si trovava in auto con la sorella quando, per cause non ancora definitivamente accertate, la vettura si è ribaltata sbalzandola fuori

Avellino piange la morte di una giovane ragazza di soli 17 anni.

Fatale è stato l’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi all’altezza della stazione di servizio di via Due Principati, nel popoloso Rione San Tommaso di Avellino. La vittima di questa ineffabile tragedia è Debora Prisco che viaggiava in una Smart guidata dalla sorella, Annabella, influencer avellinese nota anche alla televisione per aver di recente partecipato in veste di “corteggiatrice” al programma “Uomini e Donne”. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare. Sembrerebbe che l’automobile si sia scontrata con un altra vettura in sosta e che il conseguente violentissimo tamponamento avrebbe fatto sbalzare fuori dall’abitacolo Debora morta sul colpo a seguito del fortissimo impatto sul suolo. Tempestivo ma vano l’intervento, sul luogo dell’accaduto, di Polizia Municipale e sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane vittima. La conducente invece è stata ricoverata in ospedale e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Print PDF PrintPDF

