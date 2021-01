Regione Campania: rientro in classe per le scuole secondarie

Ripresa dell'attività didattica in presenza per le scuole medie dal 25 gennaio, per le scuole superiori dal 1° febbraio

Come già anticipato ieri nella consueta diretta Facebook del venerdì, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza per la ripresa dell'attività in presenza nelle scuole secondarie. Più specificamente, l'ordinanza n.3/2021 dispone che scuole secondarie di primo grado (medie) riapriranno in presenza lunedì 25 gennaio 2021 mentre per le scuole secondarie di secondo grado (superiori) si dispone la ripresa in presenza a partire da lunedì 1 febbraio 2021, salve diverse valutazioni di competenza dei Sindaci o dei Dirigenti scolastici. Si dispone inoltre lo svolgimento di attività di monitoraggio e di screening sul personale della scuola e sugli alunni delle classi o plessi interessati da casi di contagio, a cura delle ASL e dei medici di medicina generale e rimane a cura delle Asl anche il controllo del rispetto dei protocolli di sicurezza nelle scuole. Lo stesso provvedimento demanda, inoltre, ai singoli dirigenti scolastici l'individuazione della percentuale di studenti in presenza (tra il 50 e il 75%), con espressa raccomandazione ad adottare un criterio prudenziale, al fine di minimizzare i contagi. Infine è fatta espressa raccomandazione ai Rettori delle Università di privilegiare piani di didattica a distanza, al fine di contenere il più possibile i rischi di contagio. Clicca qui per l'ordinanza.

Source: www.irpinia24.it