La parole di Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino

«A uguri di buon lavoro in una terra che ha necessità di trasparenza e certezza del diritto e dei doveri di tutti i cittadini». Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, saluta così la nomina di Domenico Airoma a procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino.

«Ad Airoma offriamo sin da subito piena disponibilità alla collaborazione. Con il nuovo procuratore ribadiamo quanto abbiamo fatto negli ultimi anni. Per quanto nelle nostre possibilità, offriamo sostegno nelle varie indagini giudiziarie ancora in corso. Dal distretto conciario di Solofra a Pratola Serra, dal clan Partenio 2.0 al processo Isochimica, dal racket dell’eolico in Alta Irpinia agli abusi nei Cas e Sprar a carico dei migranti fino al processo Noi con loro».