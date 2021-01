La scuola lancia la call "Eco- Challenge" rivolto agli studenti di terza media per realizzare un video sui cambiamenti climatici

Oggi martedì 19 gennaio alle ore 17:00 sarà trasmessa "La giornata delle scienze" a cura del Liceo scientifico opzione scienze applicate e mercoledì 20 gennaio sempre alla stessa ora sarà la volta de "La notte delle stelle" ad opera del Liceo Scientifico e delle Scienze umane della sezione associata di Caposele. Le manifestazioni caratterizzanti ciascun indirizzo costituiscono solo alcune delle esperienze che gli studenti vivono, sono solo alcune delle molteplici attività extrascolastiche a cui partecipano. L'Istituto "De Sanctis" realizza progetti di intercultura, di inclusione, su competenze digitali, eventi legati alla legalità e a tematiche ambientali, convegni, PCTO; attività che consentono agli studenti non solo di arricchire la propria preparazione e formazione, ma anche di trarre fuori le proprie potenzialità ed attitudini. L'I.I.S.S. "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi continua le sue attività di orientamento in entrata e di condivisione, seppure virtuale, delle attività realizzate dagli studenti attraverso altri due eventi, che si potranno seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Istituto o sul canale Youtube e che vanno ad implementare il ricco piano di orientamento messo in campo: video-lezioni, video-colloqui, "De Sanctis Friday" (lezioni laboratoriali) ed altre manifestazioni già realizzate: il Concerto di Natale del Liceo Linguistico, l'Anteprima della Notte nazionale del Liceo Classico e la "Giornata dell'economia" dell'Istituto tecnico economico.

Un’altra iniziativa originale ed innovativa promossa per la prima volta dall’Istituto è il concorso “Eco-Challange”, che mira a creare nei giovani studenti una maggiore riflessione sulle condizioni critiche della Terra, a stimolare una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali e a proporre una nuova cultura ecologica. Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sono chiamati a produrre un video della durata di max. 3 minuti, con il quale trattare in maniera libera la tematica relativa alla “Sostenibilità climatica a favore delle nuove generazioni”.

Il video realizzato dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2021 alla seguente mail ecochallenge@iissdesanctis.it. Vinceranno i video che avranno ottenuto il maggior numero di like sulla pagina Facebook del De Sanctis. I risultati saranno resi noti attraverso una diretta Facebook. Al primo classificato sarà assegnato come premio la gratuità del contributo all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” per 5 anni; al secondo classificato il contributo all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” per 3 anni; al terzo classificato il contributo all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” per 2 anni.

A tutti i plessi partecipanti saranno offerti un albero di ulivo da mettere a dimora nella propria scuola e un Attestato di partecipazione. Sul sito HYPERLINK “http://www.iissdesanctis.it” www.iissdesanctis.it nella sezione orientamento in entrata è possibile visionare un Power Point digitale, vedere i video di presentazione di ciascun indirizzo realizzato dagli studenti.

Per visitare gli ambienti dell’Istituto, per conoscere l’organizzazione scolastica, i piani di studio, le peculiarità e gli sbocchi professionali di ciascuno degli otto indirizzi (Liceo Classico, Liceo Classico a curvatura biomedica, Liceo delle Scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze umane, Istituto tecnico economico indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, Istituto tecnico economico indirizzo Turismo) è possibile prenotare presso la Segreteria Didattica al numero 0827-1949146 oppure all’indirizzo mail HYPERLINK “mailto:avis014008@istruzione.it” avis014008@istruzione.it una visita della scuola e ci saranno docenti che risponderanno alle vostre domande, chiarendo qualsiasi dubbio circa la difficile scelta del percorso di studio da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. Scelta che è possibile effettuare entro il 25 gennaio 2021.