La nuova squadra del sindaco Olivieri

A seguito dell’azzeramento della Giunta Comunale del Comune di Forino avvenuto con Decreto Sindacale n. 9 del 30.12.2020, il Sindaco Olivieri ha provveduto a firmare il nuovo Decreto con cui ha riorganizzato la squadra amministrativa.

Dopo una serena analisi di quanto fatto e alla luce degli obiettivi prefissati da realizzarsi da qui in avanti, il gruppo di maggioranza consiliare ha definito le tematiche e le modalità per proseguire l’attività amministrativa intrapresa.

Sono stati ridefiniti i ruoli all’interno della compagine del Sindaco Olivieri e sono stati delineati gli obiettivi principali da raggiungere. Il Sindaco ha riconfermato in Giunta, gli Assessori Luigi Lanzetta, riconfermato altresì anche Vicesindaco, e Stefano Ercolino.

Ha provveduto alla nomina di due assessori esterni individuati nelle persone di Lucia Tufano e Carmela Del Gaizo candidate nella compagine del Sindaco Olivieri e da sempre vicine e parte integranti del progetto amministrativo.

Si ringrazia gli assessori Laura Giardino ed Erica Chiara Capriati per quanto realizzato nell’ambito degli assessorati a loro assegnati e per aver dimostrato grande senso di responsabilità e collaborazione in questa nuova fase amministrativa.

Si ringraziano, altresì, i Consiglieri Comunali del gruppo per la responsabilità mostrata in questo passaggio per il prosieguo dell’attività amministrativa.