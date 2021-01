Coronavirus: i nuovi colori delle regioni da domani

Campania ancora gialla; Lombardia, Sicilia e Bolzano in rosso

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale quattro nuove ordinanze con cui il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia riunitasi il 15 gennaio 2021, ha aggiornato i colori dell’Italia.

Le Ordinanze, che saranno in vigore da domani 17 gennaio e fino al 31 gennaio 2021, prevedono una nuova ripartizione dell’Italia in vari colori a seconda del livello di rischio in cui si trovano le singole regioni.

Più specificamente, Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano entrano in zona rossa, quella con misure maggiormente severe e restrittive.

Ben nove Regioni passano in area arancione: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

La Campania, invece, insieme a Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise resta zona gialla, cioè a rischio moderato.

Ricapitolando:

Regioni rosse:

- Bolzano e provincia,

- Lombardia,

- Sicilia.

Regioni arancioni:

- Abruzzo,

- Calabria,

- Emilia-Romagna,

- Friuli Venezia Giulia,

- Lazio,

- Liguria,

- Marche,

- Piemonte,

- Puglia,

- Umbria,

- Valle d’Aosta

- Veneto.

Regioni gialle:

- Basilicata,

- Campania,

- Molise,

- Sardegna,

- Toscana

- Trento (l’intera provincia).

Clicca qui per l’ordinanza della Lombardia

Clicca qui per l’ordinanza della Sicilia

Clicca qui per l’ordinanza della Provincia Autonoma di Bolzano

Clicca qui per l’rdinanza delle zone arancioni