L'episodio è accaduto in Corso Europa, nella tarda serata di ieri

Nella tarda serata di ieri 15 gennaio, è stato effettuato in centro città, e più precisamente in corso Europa, un soccorso ad un’anziana donna, la quale sola in casa era caduta e non riusciva a rialzarsi. La squadra intervenuta tempestivamente, è salita con l’autoscala al quarto piano dell’edificio per entrare nell’abitazione, ed ha prestato i primi soccorsi alla malcapitata, la quale è poi stata affidata ai sanitari del 118 fatti intervenire per le cure del caso.