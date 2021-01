Subito sul posto, a Solofra, carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'ufficio tecnico comunale

Solofra – Poco fa a Solofra, in via San Rocco, per cause corso accertamento, si è verificato il crollo di parte di un antico fabbricato, già adibito a conceria ma da tempo inattiva.

Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del Fuoco e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Solofra.