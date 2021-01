A Bombagi risponde D'Angelo su Rigore

Teramo - Finisce in parità allo Stadio Gaetano Bonolis, con i lupi che nella ripresa riagganciano gli Abruzzesi andati in vantaggio nella prima frazione con una rete di Bombagi.

LA GARA – L’Avellino oggi, in quel di Teramo, aveva l’opportunità per fare la differenza e provare a superare una rivale, ma le due squadre di sono equivalse e il risultato probabilmente rispecchia quelli che sono i valori visti in campo. I lupi, consapevoli del proprio organico partono subito forti e provano subito a spaventare Arrigoni, con una conclusione di Fella, che però, disturbato da Viero colpisce a lato. Passano 9 primi e il Teramo passa in vantaggio con il suo Bomber Bombagi che batte forte e realizza l’1-0. L’Avellino, quindi, fa la partita, alzando il baricentro e centrando le conclusioni prima con Aloi e poi con Bernadotto, ma in entrambi i casi, il risultato non è quello sperato. Lo stesso Aloi sarà il primo ammonito del match per un fallo commesso alla metà della prima frazione. Gli irpini sono pericolosi a 3 minuti dallo scadere del primo tempo, ma sul colpo di testa di Rocchi il direttore di gara vede un fallo in attacco, decretando una punizione per i biancorossi.

Si passa, quindi, alla ripresa, con i lupi che partono di nuovo forti, senza però modificare nulla nell’assetto tattico. Il primo cambio della gara arriva, invece, per il Teramo che al 53 esimo sostituisce Viero, ammonito, per Di Francesco. I lupi, all’assalto, conquistano un calcio di rigore al minuto 62, con Caldera che non ha dubbi per il contatto tra Diakhite e Bernadotto. Dal dischetto si presenta D’Angelo, che riporta la situazione in parità. Pochi minuti più tardi, sempre Avellino, questa volta con Fella, che però viene intercettato da Lewandoski in tuffo, dopo un pasticcio della difesa abruzzese. Ad un quarto d’ora dalla fine è però il Teramo a farsi pericoloso ed in due occasioni rischia il vantaggio, prima con Costa Ferreira e successivamente con Pinzauti, che in entrambi i casi spaventano un fortunato Forte, prima bravo e poi aiutato da un palo. L’ultima vera occasione è sempre dei locali che con Costa Ferreira si avvicinano alla porta con un destro a spiovere dai venti metri che però non supera Forte, andando oltre la traversa.

Un giusto pareggio, quello del Bonolis, che lascia entrambe le squadre al terzo posto, sicure che saranno delle pretendenti per le posizioni calde dei playoff, ma che vedono, la testa della classifica lontana ben 12 lunghezze, con la Ternana che vincendo domani in casa al Liberati potrebbe allungare a +15.

IL TABELLINO

TERAMO – AVELLINO : 1-1

Reti: al 9′ pt Bombagi F. (Teramo) al 12′ st D’Angelo Sonny (Avellino).

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Costa Ferreira, Trasciani, Diakité, Tentardini; Arrigoni, Viero (dal 53’ Di Francesco); Ilari, Bombagi (dall’83’ Mungo), Santoro; Pinzauti (dall’87’ Gerbi). A disposizione: D’Egidio, Celentano, Cappa, Gerbi, Iotti, Di Francesco, Di Matteo, Birligea, Bunino, Mungo. All. Paci.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, Silvestri L.; Ciancio, Adamo (dal 62’ Carriero), Aloi, D’Angelo, Tito (dal 67’ Baraye); Fella (dal 67’ Santaniello), Bernardotto (dall’88’ Errico). A disposizione: Pane, Dossena, Baraye, Rizzo, Carriero, Errico, Santaniello. All. Braglia.

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia.

Ammonizioni: al 39′ pt Viero F. (Teramo), al 24′ st Ilari C. (Teramo) al 27′ pt Aloi S. (Avellino), al 17′ st Rocchi G. (Avellino).

NOTE : Gara a Porte Chiuse, causa Covid-19