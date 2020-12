Avellino: confermata anche per il 31 l’ordinanza di chiusura dei bar

Bar chiusi dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 5 dell’1 gennaio

Come già anticipato nel corso della sua diretta Facebook de lunedì, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, confermando quanto già messo in atto il giorno della Vigilia di Natale, ha disposto anche per l’ultimo giorno dell’anno la chiusura dei bar per evitare completamente ogni rischio di assembramenti.

Difatti, con ordinanza n. 1530 del 30 dicembre 2020, il sindaco ha disposto la chiusura dei bar avellinesi dalle ore 14 del 31 dicembre alle ore 5 dell’1 gennaio.

Lo stesso provvedimento prevede anche il divieto di consumare cibi e bevande, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi parchi e ville comunali.

Si precisa, inoltre, che in caso di violazione da parte degli esercizi, l’Autorità può disporre la chiusura provvisoria delle attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni accompagnata da una corrispondente sanzione accessoria.

