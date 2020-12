Il 27 dicembre è il Vaccine Day. Speranza: “Si apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia”

Ieri, 21 dicembre si è dato il via libera al vaccino anti-covid di Pfizer-BioNTech.

La famosa agenzia, con sede ad Amsterdam, ha difatti voluto anticipare tale scelta a causa di alcune pressioni subite da parte di Paesi come la Germania. E finalmente il vaccino è stato approvato dall’Ema, l’Agenzia Europea dei medicinali, e autorizzato dalla Commissione europea.

Il 27 dicembre è il Vaccine Day: il giorno concordato per la partenza contemporanea in tutta l’ Unione Europea della campagna di vaccinazioni anti-covid; giorno in cui saranno somministrate le prime dosi ad alcuni membri del personale medico e infermieristico.

A celebrare questa nuova fase di “rinascita” non solo per l’ Europa ma chiaramente anche per l’ Italia, è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha annunciato su un post Facebook: «L’ agenzia europea del farmaco ha dato l’ ok al vaccino Pfizer Biontech. E’ la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia».

Sarà sicuramente un lungo percorso che vedrà riconosciuta priorità a medici, operatori sanitari e gli ospiti delle rsa per poi arrivare gradualmente a tutta la popolazione.