Coronavirus: bloccati i voli in partenza dalla Gran Bretagna

La variante del virus individuata in UK preoccupa anche l’Italia

Anche l’Italia, sulla stessa linea già seguita da altri Paesi europei, ha adottato misure per prevenire l’eventuale diffusione della variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra e che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia.

Difatti, è stata già pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza con cui il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord prevedendo altresì, per chi sia già arrivato in Italia, l’obbligo di comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sottoporsi a test antigenico o molecolare.

Provvedimento già annunciato qualche ora prima sulla propria pagina Facebook in cui con un post ha dichiarato: «Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza».

