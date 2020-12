Il Presidente Comunale e Provinciale Antonio Pepe della Gadit (Guardie Ambientali D’Italia) sez. Avellino , è a comunicare questa nota stampa.

In questi giorni la Gadit-ODV (Guardie Ambientali D’Italia ) sez Avellino , è stata contattata dal Signor Panariello Ernesto ,proprietario dell’azienda Emporio Natura srl di Avellino , il quale voleva devolvere in donazione in prossimità del Natale scatolette , crocchette ed antiparassitari per i cani più bisognosi .IL Presidente della Gadit di Avellino A.P, ha subito accolto di buon grado il gesto a favore dei nostri amici a quattro zampe organizzando il ritiro e la consegna di questo dono natalizio con le sue Guardie Zoofile . Questo dono che può riempire tante ciotole ,verrà destinato ad un rifugio di cani randagi . Il P.T della Gadit Avellino soffermandosi su questo gesto così concreto e ricco di generosità ha voluto riconoscere l’importanza dell’amore verso i nostri amici a quattro zampe, ricordando che in questo periodo e natale per tutti .Ringraziando ancora una volta il Signor Ernesto di Emporio Natura , per la sua donazione la Gadit augura un Natale di ciotole piene a tutti i randagi .