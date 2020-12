Contemporaneamente, appuntamento con l’Arte Contemporanea

Gallerie d'arte attive in Campania nel finesettimana

CONTEMPORANEAMENTE è un’apertura collettiva di oltre 30 spazi per l’arte contemporanea campani che nei giorni 17-18-19 dicembre aprono le loro porte con l’intenzione di dare un segnale forte di coesione e per celebrare la vivacità della cultura contemporanea sul territorio campano anche in questo momento delicato. La prima edizione di CONTEMPORANEAMENTE rappresenta il tentativo di consolidare l’offerta culturale con l’appoggio delle principali istituzioni cittadine che, nonostante la chiusura temporanea imposta a musei e fondazioni, si affiancano all’iniziativa: Museo Madre, Fondazione Made in Cloister, Fondazione Morra, Fondazione Morra Greco, Fondazione Plart. Allo stesso modo Flip Project, Magazzini Fotografici e Tarsia sostengono il progetto, nell’attesa di poter riprendere le loro attività. L’iniziativa CONTEMPORANEAMENTE ha già in cantiere nuovi appuntamenti per il prossimo anno per esplorare e offrire esperienze sempre più approfondite nel mondo dell’arte contemporanea.