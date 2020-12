AUSPICABILI SERVIZI MIRATI DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI A MAGGIORE PREVENZIONE PER L’OSSERVANZA DEL DPCM

Analizzando gli ultimi aggiornamenti relativi alla diffusione del COVID-19, di certo si capisce che bisogna tenere la “guardia” ancora alta a Monfalcone, e nel restante territorio del nostro Paese. Il pericolo della terza ondata è sempre in agguato e tutti noi siamo chiamati al rigido rispetto delle restrizioni imposte nell’ultimo DPCM. Così ha dichiarato Antonio de Lieto capogruppo del Partito Pensionati in seno al Consiglio comunale di Monfalcone: “Rispettare le prescrizione del DPCM è anche un dovere civico che tutti i cittadini sono chiamati ad onoralo. Purtroppo la realtà è ben altra, spesso si rileva che non tutti sono ossequiosi delle leggi e nel caso di specie delle restrizioni contenute nel DPCM. A Monfalcone – ha proseguito de Lieto – si è verificato che, in un noto centro commerciale gli addetti a far rispettare le prescrizioni del DPCM emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non hanno svolto in modo esaustivo a tale delicato incarico. Si è verificato che sono entrate persone che non indossavano correttamente la mascherina e come se non bastasse, appartenete allo stesso gruppo familiare. Questo – ha rimarcato de Lieto – è molto grave in quanto favorisce, a giudizio del Consigliere comunale di Monfalcone, probabili nuovi contagi del virus. Quanto sopra evidenziato, è stato segnalato ieri nel gruppo WhatsApp di maggioranza. A tal proposito è necessario un tempestivo intervento dell’Amministrazione comunale di Monfalcone, finalizzato al rispetto delle restrizioni sancite dal DPCM. Al riguardo – ha sottolineato de Lieto – è auspicabile l’impiego della Polizia Locale con servizi mirati in particolari orari della giornata, con lo scopo primario di prevenire le inosservanze e laddove ci si accorge, che la solo prevenzione non dovesse dare l’esito sperato, bisogna procedere necessariamente alla repressione prevista per legge. Predetti servizi – ha concluso il capogruppo de Lieto – sarebbero anche in armonia con la decisione assunta dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che, in occasione delle festività natalizie, per il rispetto del DPCM ed il contenimento del virus, ha predisposto l’impiego sul territorio, di ben 70mila operatori di polizia unitamente a personale dell’Esercito per diverse migliaia di unità”.