Montella, attivo il Covid Residence

La struttura sarà inaugurata domani, 3 Dicembre

Il Comune di Montella è particolarmente onorato di comunicare che domani giovedì 3 dicembre sarà inaugurato e reso attivo il “Covid Residence”, attiguo al Convento di San Francesco a Folloni in Montella.

Frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Montella, L’Asl di Avellino e l’Ordine dei Frati Minori Conventuali, è la prima struttura in Irpinia ad accogliere pazienti autosufficienti COVID positivi, asintomatici e/o clinicamente guariti e pazienti positivi che, per condizioni socio abitative, non hanno la possibilità di permanere a domicilio durante il periodo di isolamento di sicurezza.

Un sentito ringraziamento del Comune di Montella all’Asl di Avellino e ai Frati Minori Conventuali di San Francesco a Folloni per il risultato raggiunto, che concretamente fronteggia l’emergenza sanitaria in corso