Contrada – 23 Novembre 1980, ore 19.34.53: un rumore assordante, novanta secondi lunghi un’eternità, sembrava un bombardamento, poi il silenzio.

Un minuto e mezzo è bastato a radere al suolo un’intera falda, a distruggere la quotidianità di un’intera popolazione, quella Irpina. Grida, gente sfollata in strada, macerie era tutto ciò che restava di una normalità ormai distrutta.

Noi, operatori volontari del Servizio Civile Universale, per mantenere vivo il ricordo di una tragedia così grande che ha colpito la nostra terra, abbiamo voluto raccogliere varie testimonianze per capire cosa ha provato chi quell’esperienza l’ha vissuta sulla propria pelle.

Il primo ricordo collettivo è quello di un rumore assordante, un movimento della terra interminabile e l’aria carica di polvere che quasi non permetteva di respirare. La gente scavava a mani nude tra le macerie, chi per mettere in salvo un proprio caro, chi per cercare di salvare ciò che con tanto sacrificio nella vita aveva costruito. I soccorsi arrivarono in netto ritardo, la gente era solidale cercando in tutti i modi di aiutare chi era più in difficoltà. Solo molti giorni dopo arrivarono i primi aiuti che chiamarono a raccolta l’Italia intera, sostenendo l’Irpinia con la consegna dei beni di prima necessità.

Un altro ricordo che accomuna tutte queste testimonianze è lo sciacallaggio e l’egoismo di una porzione delle collettività che ne venne fuori in un momento così tragico. Gli aiuti ed i sostentamenti che arrivavano da ogni dove per la popolazione in difficoltà, venivano sottratti solo per un aspetto strettamente personale e goliardico. Ancora una volta, gli avvoltoi ebbero la meglio: non solo per aiuti economici, ma soprattutto per aiuti pratici.

A quarant’anni da questo tragico avvenimento ci siamo resi conto, ascoltando queste esperienze, che la situazione non è cambiata: l’egoismo delle persone sorpassa il bisogno esteso della comunità, ciò è stato accentuato dalla trasformazione di un’area completamente agricola ad una, in buona parte, industrializzata. Ci sono aree ancora devastate ed aree che sono state completamente stravolte facendo perdere il proprio valore socioculturale ed ambientale.

Il FATE PRESTO riecheggia ancora lungo le catene montuose e le colline Irpine per degli aiuti che, in realtà, vaneggiano ancora nell’aria.

A cura dei Volontari in servizio civile Mariapaola Adiglietti, Luisa Di Giacomo, Carmine Di Giacomo, Melissa Parrella, Alessandra Guarino, Mattia della Sala

Tutte le interviste sono state inserite sui canali FACEBOOK E YOUTUBE dell'associazione Nuova dimensione

Alle ore 19:35, nel nostro comune, i nostri volontari libereranno in cielo le lanterne della memoria in segno di ricordo.

