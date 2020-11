Appuntamento dell’I. C. Serino con la Giornata dedicata alla Filosofia

Giovedì 19 novembre 2020, è stata celebrata la Giornata mondiale della Filosofia. Questa iniziativa indetta dall’Unesco e patrocinata in Italia dal Ministero dell’Istruzione compie 18 anni.

Per l’I.C. Serino è il secondo appuntamento, dopo che l’iniziativa ha preso il via, lo scorso anno, nella Scuola Secondaria di I grado, grazie all’idea del dirigente scolastico De Donno Antonella, appassionata di Filosofia ed attenta agli eventi come questi, volti alla promozione del dialogo e del confronto, organizzati sapientemente dalla referente di progetto, Professoressa Tiziana Pianese.

Così nell’ambito del progetto scolastico “LIBRARTE” – INCONTRI CON GLI AUTORI – si sono tenuti due interventi dedicati agli alunni delle classi II e III, con relatori d’eccezione, Prof. De Feo Antonio e la Prof.ssa Romei Clotilde, docenti di filosofia.

Molto attuali le tematiche affrontate: Restiamo vicini: la Filosofia ai tempi del Coronavirus e l’Amicizia secondo Aristotele.

Il prof. De Feo Antonio ha posto l’attenzione sul ruolo della Filosofia nella scuola e nella società, intesa come opportunità di apprendimento per tutti, perché essa è una disciplina che incoraggia il pensiero.

Avvicinandosi ad essa, accresciamo lo spirito critico di una persona, aumentiamo la voglia di analizzare, esaminare, per metterci in discussione e vedere le cose con occhi diversi, soprattutto in un periodo come quello che stanno vivendo i ragazzi, avvolti dal turbinio degli eventi legati alla pandemia da Covid, in cui non è possibile percepire la fisicità, dove l’abbraccio, il saluto sono banditi perché pericolosi.

Interessanti gli interrogativi posti ai ragazzi: qual è il ruolo della filosofia nel mezzo di una pandemia? Come possiamo rimanere vicini, se vicini non possiamo stare?

Il prof. De Feo, con il suo carisma filosofico, capace di catturare l’attenzione dei ragazzi, ha svelato il segreto dell’essere “distanti ma vicini”, perché vivendo di istanti, costruiamo la felicità che, è una condizione che ci appartiene e che ci permette di conoscere meglio, tutto ciò che ci circonda. Dobbiamo quindi recuperare e vivere la somma di questi istanti, requisito necessario per entrare in contatto con gli altri, in maniere diversa ma certamente proficua. L’uomo non può vivere la sua esistenza da solo, non resisterebbe alla solitudine eterna ed è per questo che ha bisogno di relazionarsi, di convivere con i suoi simili, di vivere esperienze di crescita e di formazione sociale. Noi esseri umani siamo dotati di un grande potere: possiamo comunicare il nostro pensiero con la parola in un modo che solo a noi è concesso.

Il prof. De Feo definisce la parola come la medicina alla noia, espressione orale di un’informazione o di un concetto, ovvero la rappresentazione di una nostra idea; è importante non sottovalutarla perché è uno strumento potente, a volte pericoloso, capace di evocare molto, capace di allargare la nostra capacità di pensare così come i filosofi sofisti. Le parole sono tanto forti e preziose perché sono cariche di significato. La capacità di creare quella parola è appunto essa stessa Filosofia.

Altrettanto interessante la tematica sull’Amicizia, egregiamente spiegata ai ragazzi dalla prof.ssa Romei Clotilde: una virtù importante per la quale l’uomo non può farne a meno, uno scambio per il quale imparare a ricevere ed offrire. Questa relazione tra due persone, dotata di carica emotiva si basa sul rispetto, sulla sincerità, sulla fiducia e sulla disponibilità reciproca. Aristotele la riteneva una risorsa preziosa ed un ingrediente fondamentale per una vita felice, facendo distinzione tra l’amicizia interessata, per ottenere un beneficio, quella che cerca solo il piacere per condividere momenti gioiosi di benessere e l’amicizia perfetta, cioè quella in cui oltre all’utilità o al piacere c’è un vero e sincero apprezzamento per l’altro, così com’ è.

Quello che stiamo vivendo è certamente un periodo difficile per gli adolescenti che sono costretti a stare a casa, privati di quella socializzazione che la scuola mette in atto, privati del contatto fisico e degli sguardi ravvicinati, della bellezza di stare insieme in un ambiente, costretti a far lezione da remoto ed a sentirsi solo telefonicamente con gli amici.

Oggi abbiamo capito quanto fosse radicata già nel passato la reale necessità di questo rapporto unico, perché l’amicizia è un riferimento nella nostra vita, dove si fa tesoro di esperienze, si condividono segreti, promesse, come con l’amico del cuore.

Nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030 queste due giornate formative tenutesi in modalità sincrona, via streaming, hanno mirato a mettere in luce le potenzialità educative della filosofia nella pratica scolastica quotidiana: vivere di ISTANTI e vivere in AMICIZIA.

Quest’anno siamo stati privati della presenza fisica del prof. De Feo che tra gli alunni, con le mani dietro le spalle, l’anno scorso ci aveva dato l’idea del Maestro peripatetico, errante, che si aggirava sotto un porticato e che passeggiando dibatteva e ragionava con i suoi discepoli. Tuttavia abbiamo imparato ad apprezzare le potenzialità della tecnologia che ci permette da remoto di evitare assembramenti ma di poter godere per l’appunto della bellezza delle parole suggerite dai relatori, ai quali va il nostro grazie: ci hanno trasmesso “perle di saggezza, ha ribadito la nostra dirigente e hanno arricchito il nostro Sapere.

Il nostro augurio è che la Filosofia possa avere sempre più questi ruoli importanti nella crescita dei nostri studenti, stimoli per ragionare e pensare in modo autonomo, per comprendere meglio la realtà ed il significato vero della Libertà, dell’Eguaglianza, dell’Amicizia e della Vita stessa, fatta appunto non solo di problemi e difficoltà ma anche di istanti meravigliosi.

“Prendila con Filosofia 2 ” mai come quest’anno, la nostra intitolazione sembra calzarci a pennello!