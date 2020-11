Presentato il progetto di Supporto istituzionale alla "Banca delle Terre”.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 23 del 12 novembre 2020,ha aderito al progetto “SIBaTer”- Supporto istituzionale alla “Banca delle Terre”.

Il progetto prevede che i Comuni possano avviare procedure di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di terre, pubblicando – previo censimento – avvisi rivolti ai giovani in età 18-40 anni, per l’assegnazione in concessione dei suddetti beni sulla base di un progetto di valorizzazione presentato dai destinatari dell’avviso.

L’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – supporterà i Comuni del Mezzogiorno nelle attività connesse all’attuazione della misura “Banca delle terre”, con riguardo ai compiti affidati loro dalla normativa nazionale: ricognizione, censimento e affidamento dei beni.

Il progetto “SIBaTer” è finanziato dal POC Governance 14/2020, programma complementare al PON cofinanziato dai fondi europei e quindi totalmente gratuito per il nostro Comune.

Il Sindaco Enrico Franza, riferisce: “Così come più volte ricordato nei mesi scorsi è, tra le priorità della nostra Amministrazione, la valorizzazione delle tradizioni e il massimo impegno perché si intercettino tutte quelle opportunità rivolte ai nostri giovani”.