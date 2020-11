Rinviata Avellino-Bisceglie, i Lupi in campo lunedì a Potenza

Troppi positivi nei pugliesi e la lega dispone il rinvio

Firenze – Pochi minuti fa la Lega Pro ha emanato un comunicato con il quale ha disposto il rinvio d’ufficio della gara Avellino-Bisceglie prevista per domani allo Stadio Partenio alle ore 15:00. Dopo Avellino-Monopoli di sabato anche quest’altra gara dei lupi sarà rinviata a causa di un focolaio covid-19 nella squadra avversaria. Quest’oggi in realtà l’Avellino aveva avuto esito del 34esimo ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri, riscontrando ulteriori 5 positivi, che andavano ad aggiungersi a Tito, la cui positività fu riscontrata qualche giorno fa. Un rinvio, quindi, che tutto sommato fa bene alla squadra di Braglia, anche nella speranza di recuperare uomini per la prossima sfida.

I lupi, infatti, che non giocano da mercoledì scorso, quando pareggiarono per 1-1 a Pagani, lunedì sera scenderanno in campo al Viviani di Potenza per il monday night del campionato di Serie C, ad attenderli il neo allenatore del Potenza Ezio Capuano, che lo scorso anno sedeva sulla panchina biancoverde.

Per visualizzare il comunicato della Lega clicca qui