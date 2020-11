la nota del gruppo SiAmo Pratola Serra (ex minoranza consiliare) riguardo la notizia di proroga delle indagini sul consuntivo 2017, notificata all'ex maggioranza Aufiero, per i reati di Abuso e Falso.

Pratola Serra – Apprendiamo dal “Quotidiano del Sud” che la Procura della Repubblica di Avellino, per il tramite del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, ha notificato degli avvisi di proroghe delle indagini sull’approvazione del consuntivo di bilancio 2017, nella quale si contesta all’ex maggioranza Aufiero i reati di Abuso di Ufficio e Falso.

Riteniamo sia importante chiarire alcuni aspetti, richiamati nell’articolo, visto che all’epoca, l’approvazione, sarebbe stata suffragata da un doppio atto del dell’Organo di Revisione che ne sosteneva la regolarità. Ma andiamo per ordine.

Poiché il consuntivo 2017, approvato dalla giunta e dal consiglio comunale, a nostro avviso conteneva numerose irregolarità che ne pregiudicavano il risultato, con richiesta di accesso agli atti verificammo una serie di poste del bilancio. La verifica ci dava ragione su quanto contestato e proponemmo al consiglio comunale di rivedere il risultato contabile approvato.

La proposta fu bocciata, con la consueta unanime alzata di mano della maggioranza, e chiedemmo allora un incontro, presso la sede comunale, con l’Organo di Revisione.

Alla riunione non si presentò nessuno della ex maggioranza compreso l’allora responsabile finanziario l’assessore Angelo Capone, e portammo all’attenzione del Dott. Alfonso Romano la serie di questioni da noi attenzionate, sulle quali furono avviate le dovute verifiche.

Nel premettere che di tutto questo esistono numerosi verbali, nei quali veniva messa a conoscenza anche Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, in buona sostanza, l’Organo di Revisione ci dava pienamente ragione e invitava l’Ente “ad adeguarsi al dettato normativo, ai principi contabili … e a quanto sollecitato e raccomandato”

Ai Verbali del revisore non fu dato seguito, tant’è che al consuntivo 2018, sempre l’Organo di Revisione, oltre a ricordare le inadempienze non sanate al 2017, esprimeva un parere positivo “salvo che” venissero rettificate diverse poste del bilancio. Ma Ancora una volta, senza dare seguito a quanto prescritto dal revisore, il bilancio fu approvato all’unanimità dall’intera maggioranza.

Vi è da aggiungere infine, che nel 2019 si sono superati. Infatti, benché con triplo parere negativo, l’Organo di revisione bocciava per ben 2 volte il rendiconto (rivisto alla primo parere negativo) e la relativa variazione per sanare i circa 800 mila euro di disavanzo, la maggioranza consiliare, per l’ennesima volta, approvava all’unanimità il rendiconto di bilancio!

Risulta quindi inverosimile che oggi si vorrebbe giustificare la correttezza dei bilanci richiamando i pareri dell’Organo di Revisione che, puntualmente, ha richiamato all’applicazione dei principi contabili oltre che a sollecitare alla rimodulazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Ma lasciando agli Organi preposti l’accertamento di eventuali responsabilità, vogliamo rassicurare che basterà attendere qualche mese per capire la reale situazione delle casse dell’Ente Comunale.