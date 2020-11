Nelle prossime ore verrà sciolta la riserva dal Ministro Speranza. Regione verso la "zona rossa"

“Lo stato deve dare un segnale” . Queste le parole che il Premier Conte avrebbe pronunciato ieri ai capidelegazione con riferimento alla situazione epidemiologica in Campania. Ciò mentre si attende con ansia il report degli ispettori inviati nella regione dal Ministero della Salute per verificare la tenuta delle strutture sanitarie campane a seguito delle contraddizioni emerse tra quanto denunciato dal personale sanitario ed i dati pervenuti al governo.

Nel frattempo il virus continua a correre in Campania, ove ieri si sono registrati 3.166 positivi su 18.446 tamponi effettuati, 450 in più di ieri ma con 4.156 tamponi in più processati. Dato allarmante, pari a oltre il 17% di positività sui tamponi effettuati, che fa ancora più paura tenendo conto dell’indice di contagio Rt, ormai stabilmente sopra l’1,65.

Il Governatore De Luca continua a chiedere un aumento delle restrizioni, specie in relazione alle aree del napoletano e del casertano, e sebbene sia stato fatto il possibile per evitare una completa serrata, pare ormai inevitabile la collocazione della Campania tra le cd. “regioni rosse”.