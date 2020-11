Calcio: Serie C, Pari a Pagani per i Lupi

L'Avellino rimonta al Torre con 1 uomo in meno

Pagani – Un derby che era difficile ed è stato tale per gli uomini di Braglia che hanno affrontato una Paganese, che forte della vittoria di Viterbo ha provato a strappare il punteggio pieno ai Lupi. L’episodio chiave della partita è stato al 42′ del 1t quando Silvestri ha atterrato con un pugno nella propria area di rigore Sirignano, lasciando l’Avellino in dieci e regalando, di fatto, un calcio di rigore alla Paganese. Gli azzurri non buttano il regalo e realizzano dagli undici metri con Diop, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Un primo tempo nel quale si sono viste almeno altre 2 occasioni, una per parte, prima con Gaeta per la Paganese al 5′ con un salvataggio sulla linea di Bernadotto e poi successivamente a porte invertite stessa occasione per i lupi ma a salvare stavolta è stato Onescu.

Pronti via nel secondo tempo e subito l’Avellino ha l’occasione per pareggiarla con Santaniello che va dal dischetto dopo un fallo di Schiavino, ma l’attaccante dei lupi la tira a lato. Nonostante la superiorità numerica la Paganese non la fa mai da padrone, causa il forte pressing degli irpini che a pochi minuti dalla fine la agguantano con Aloi. Il terzino, dopo un fallo subito da Bernadotto da parte di Onescu, che viene espulso, calcia una punizione direttamente in porta, battendo Campani, grazie anche ad una deviazione di uno sfortunato Mendicino.

IL TABELLINO

PAGANESE-AVELLINO 1-1:

Reti: rig. Diop 43′, Aloi 70′.

Ammoniti: Ciancio (A), D’Angelo (A), Sbampato (P), Onescu (P), Gaeta (P).

Espulsi: L. Silvestri (A), Onescu (doppio giallo).

Calci d’angolo: 10-3.

Tempo di recupero: 1′ 1T; 4′ 2T.

NOTE: Rigore fallito da Santaniello al 59′.

Paganese (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia (dal 75′ Carotenuto), Onescu, Bonavolontà (dal 75′ Scarpa), Gaeta, Squillace; Guadagni (dal 62′ Cesaretti), Diop (dal 62′ Mendicino). A disposizione: Bovenzi, Fasan, Esposito, Carotenuto, Perazzolo, Cigagna, Curci, Bramati, Isufaj, Scarpa, Mendicino, Cesaretti. All. Erra

Avellino (3-4-3): Leoni; Ciancio, Rocchi, L. Silvestri; Rizzo (dal 69′ Adamo), Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello (dal 73′ Dossena), Bernardotto, Fella (dall’87’ Bruzzo). A disposizione: Pane, Nikolic, Dossena, Adamo, M. Silvestri, Bruzzo, Mariconda. All. Braglia