La nuova ordinanza di Speranza colloca Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria in zona arancione; Bolzano zona rossa

Come reso noto sul sito ufficiale del Ministero della salute, Roberto Speranza, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l’ordinanza che individua una nuova collocazione per alcune di esse. Le misure previste dall’ordinanza entrano in vigore domani, 11 novembre.

Nello specifico, in base al nuovo provvedimento, passano da area gialla ad area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria ed entra nell’area rossa la Provincia autonoma di Bolzano.

Complessivamente quindi – ricorda il ministero della Salute – la ripartizione delle regioni nelle diverse aree è almeno per il momento la seguente: in area gialla restano Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;

in area arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria;

in area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Clicca qui per l’ordinanza.