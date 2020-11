Tutte le precisazioni dell'azienda

Avellino – In relazione all’intensa attività di processamento dei tamponi per la ricerca del Covid 19, Biogem precisa:

- di aver prontamente messo a disposizione le proprie competenze e le proprie attrezzature al solo fine di contribuire concretamente alla sconfitta della pandemia;

- di utilizzare nel processamento dei tamponi le più avanzate tecnologie esistenti, che consentono l’analisi di tre geni;

- di aver sinora processato e refertato 41 mila tamponi;

- di aver disposto la piena attività dei propri laboratori anche nelle domeniche, al fine di garantire la capacità di risposta alle accresciute richieste legate agli sviluppi della pandemia;

- di aver deciso di offrire quotidianamente, alle ore 21, un rapporto sulle attività giornaliere, al fine di assicurare massima trasparenza del proprio operato. In particolare, nel rapporto, in pieno rispetto della privacy, saranno indicati il numero dei tamponi ricevuti , gli enti che li hanno inviati, la data di consegna in Biogem degli stessi e, infine, la data di comunicazione via pec della refertazione effettuata.