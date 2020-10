Amara trasferta per un napoletano in Irpinia

Pago del Vallo di Lauro - Personale del Commissariato di P.S. di Lauro, nel corso dei servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico, in prossimità di una zona boschiva del Comune di Pago del Vallo di Lauro notava una vettura parcheggiata in un fondo agricolo privato. Nella circostanza, al fine di verificare l’identità degli occupanti del veicolo, perlustravano la zona e dopo poco notavano un uomo, tranquillamente intento a ricercare miceti.

Lo stesso, identificato per C.F. di anni 65, residente in Boscoreale (Napoli) riferiva di essersi allontanato dal comune partenopeo esclusivamente per raccogliere funghi, nella speranza di rientrare con un “buon raccolto”. Purtroppo la giustificazione resa non era sufficiente ad evitargli il verbale che gli Agenti hanno dovuto contestargli. Infatti non avendo fornito validi motivi riconducibili ad esigenze lavorative o necessità d’urgenza, tali da giustificare l’allontanamento dalla provincia di residenza, veniva multato per mancato rispetto delle norme di contenimento da Covid19 (art. 4 del D.L. 19/2020).