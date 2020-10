Gruppo AWA: via libera all’accreditamento degli enti interessati

Entro e non oltre il 13 novembre 2020, gli enti interessati potranno presentare istanza di accreditamento con il Gruppo Awa

Il gruppo AWA, acronimo dei tre soggetti che lo compongono (ASSeL, WELCOME e AGORA’), da tempo impegnato nella realizzazione di progetti e nella gestione degli operatori volontari del Sevizio Civile Universale, ha dato avvio alla fase di accreditamento dando possibilità ad enti e organizzazioni interessati di collaborare con il gruppo stesso in modo da realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento.

Tutti gli interessati, amministrazioni pubbliche e soggetti privati senza scopo di lucro, di cui all’art. 3 della legge 64/2001 e all’art. 11 del DLgs 40/2017, che intendono accreditarsi in forma associata, possono manifestare interesse entro e non oltre venerdì 13 novembre 2020

scrivendo all’indirizzo: info@gruppoawa.it

o contattando il numero: 0825 781351