Regione Campania: scatta la zona rossa in due comuni del Casertano

L'ordinanza n.84 dichiara Marcianise e Orta di Atella zone rosse fino al 4 novembre 2020

Con nuova ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha istituito la zona rossa per due comuni in provincia di Caserta.

Più specificamente, la zona rossa, in vigore con decorrenza immediata e fino a mercoledì 4 novembre, riguarderà i due comuni di Orta di Atella e Marcianise, quest’ultimo con esclusione della zona industriale.

Pertanto, sono disposte misure di divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti e divieto di accesso nel territorio comunale; divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, nonché per lo svolgimento delle attività, anche lavorative, relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione delle attività commerciali, comprese le attività di ristorazione, salvo che in modalità di consegna a domicilio, e sono sospese le attività al dettaglio tranne quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Restano tuttavia aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

È disposta inoltre la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.