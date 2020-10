Ora solare 2020: sta per scattare il cambio dell’ora

Stanotte le lancette si spostano indietro di 60 minuti e si torna all’ora solare

Stanotte le lancette torneranno indietro di 60 minuti, dalle ore 3 alle ore 2, per far spazio nuovamente all’ora solare.

Difatti, nella notte tra sabato 24 e domenica 25, si pone definitivamente fine alla bella stagione e ci si avvia verso l’inverno. Si guadagnerà certamente un’ora di sonno, avremo più luce la mattina, ma le giornate saranno più corte e il buio scenderà prima.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del mese di marzo, ovvero fino alla notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, quando si rifarà il cambio per accogliere nuovamente le belle giornate.

Tuttavia, questo passaggio dall’ora legale all’ora solare potrebbe non avvenire più, atteso che già da tempo l’Unione europea spinge per sopprimere il cambio d’ora. Difatti, il Parlamento Europeo si era detto favorevole a sospendere la convenzione che vuole che si spostino in avanti o indietro le lancette dell’orologio ogni anno a marzo e ottobre per sfruttare al massimo le ore di luce a disposizione e ridurre grandemente i consumi energetici. Quest’anno però, l’emergenza Coronavirus in corso ha reso necessario mettere da parte la questione.